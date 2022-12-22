Судимый за сексуальное преступление россиянин расчленил судимого за грабеж друга

В Мытищах задержали сексуального насильника, расчленившего судимого за грабеж приятеля

В подмосковных Мытищах задержали 39-летнего безработного за убийство 35-летнего товарища. Об этом в четверг, 22 декабря, сообщает MK.RU.

По данным издания, 21 декабря на улице заметили мужчину, который выбросил в подъезд мешок и сбежал. Его остановили правоохранители, а в мешках нашли останки тела. Выяснилось, что 30 ноября фигурант зарезал приятеля во время ссоры из-за оскорблений. Затем он оставил труп на балконе, расчленял несколько дней и выносил по частям в подвал.

Отмечается, что задержанный был ранее судим за насильственные действия сексуального характера, а его погибший друг — за грабеж.

Ранее стало известно, что праздновавшего день рождения россиянина убили в ходе поножовщины в Подмосковье.