Звонок Левандовски лишил тренера сборной Польши работы

Футболист Левандовски повлиял на увольнение тренера сборной Польши Чеслава Михневича

Капитан сборной Польши Роберт Левандовски повлиял на увольнение главного тренера национальной команды Чеслава Михневича. Об этом сообщает Sportowefakty.

По информации источника, во время чемпионата мира 2022 года в Катаре нападающий позвонил президенту Польского футбольного союза и в ультимативной форме заявил, что футболисты не хотят дальнейшего сотрудничества с Михневичем. Отмечается, что Левандовски угрожал футбольному союзу тем, что из команды уйдет основной костяк игроков.

Ранее 22 декабря Польский футбольный союз принял решение не продлевать контракт действующего главного тренера Михневича, который истекал 31 декабря. Сборная под его руководством вышла в 1/8 финала на чемпионате мира-2022, где проиграла Франции со счетом 1:3.

В составе сборной Польши Левандовски провел 138 матчей и забил 78 мячей. Он является десятикратным чемпионом Германии, а также победителем Лиги чемпионов вместе с «Баварией». Сейчас форвард выступает за «Барселону».