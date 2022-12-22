Раненому Рогозину указали на его ошибки в зоне спецоперации

Мирошник заявил, что раненому Рогозину следовали избегать скопления людей в зоне СВО

Находясь в зоне специальной военной операции (СВО) следует помнить о мерах безопасности, в том числе не находиться в людных местах и не пользоваться российскими телефонами. Об этом «Московскому комсомольцу» заявил бывший посол Луганской народной республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник.

Он прокомментировал ситуацию с бывшим гендиректором госкорпорации «Роскосмос», руководителем группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки» Дмитрием Рогозиным, который пострадал при обстреле Донецка. По словам экс-посла республики, скопление высокопоставленных людей в одном месте — уже опасная ошибка.

Помимо этого, стоит помнить, что телефон с российским номером можно отследить. В случае, если телефон невозможно поменять, следует включить авиационный режим, чтобы его нельзя было выследить в роуминге. Также, указывает Мирошник, жить лучше в арендованных квартирах, а не в гостиницах. В том числе нужно менять жилье, чтобы невозможно было зафиксировать местонахождение человека.

«В каком-то лайтовом варианте — пользоваться местным WiFi в ближайшем кафе, телефоном с местным номером. Передвигаться только по асфальтированным и бетонированным дорогам, поскольку лесопосадки, кусты и трава очень опасны — там могут быть всевозможные мины, "лепестки" и более серьезные вещи», — сказал экс-посол ЛНР в Москве.

Рогозина ранили в среду, 21 декабря, когда он проводил рабочую встречу в узком кругу в гостинице «Шеш-Беш» в Донецке. По его словам, там он и его коллеги жили в последние три месяца, за восемь лет Вооруженные силы Украины (ВСУ) ни разу не обстреливали это место. Экс-глава «Роскосмоса» уверен, что «кто-то слил информацию, и около 19:45 произошло несколько высокоточных попаданий». После атаки бывшего главу госкорпорации доставили в военный клинический госпиталь Ростова-на-Дону.