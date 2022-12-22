Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:40, 22 декабря 2022Мир

Немецкий политик оскорбил украинских беженцев и оказался в центре скандала

Депутат ХДС Витчас заявил, что украинские беженцы недостойны жить в спортзалах Германии

Фото: Unsplash

Депутат от Христианско-демократического союза (ХДС) и глава администрации района Баутцен Удо Витчас в рождественском обращении осудил размещение беженцев в пунктах временного проживания. Об этом сообщает портал MDR.

Витчас оскорбил украинских беженцев, заявив, что они недостойны жить в спортзалах Германии. «Не в наших интересах жертвовать развитием национального спорта ради миграционной политики», — отметил он.

Парламентарий добавил, что не стоит предоставлять жилье людям, незнакомым с немецкой культурой и правилами, поскольку это создает опасность для всего очередь. После этих заявлений Витчас оказался в центре скандала: руководство ХДС раскритиковало его праздничную речь. Генеральный секретарь партии Марио Чая подчеркнул, что в ХДС не поддерживают идеи Витчаса.

Ранее в Польше рассказали об ужесточении контроля над беженцами с Украины. По словам обозревателя Gazeta Wyborcza Каролины Козакевич, более 110 тысяч украинцев потеряли право на семейные выплаты «500+».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Евросоюз официально утвердил потолок цен на газ
Шольц отправился в отпуск на самолете ВВС Германии
В США одобрили проект бюджета с пакетом помощи Украине
Немецкий политик оскорбил украинских беженцев и оказался в центре скандала
Патриарх Кирилл попросил отсрочку от мобилизации для священнослужителей
В США заявили о неготовности Москвы к переговорам с Киевом
Попавший под обстрел в Донецке Рогозин рассказал о «сливших» его местоположение
Карпин назвал лучшего футболиста 2022 года в РПЛ
США призвали Россию отвечать за конфликт на Украине после его завершения
Проверяющие грузы зерновой сделки специалисты из России отравились дымом в трюме
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.