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12:42, 22 декабря 2022Мир

Еврокомиссар объявил «потолок» санкций против России

Еврокомиссар Синкявичюс объявил «потолок» санкций против России
Виргиниюс Синкявичюс

Виргиниюс Синкявичюс. Фото: Yves Herman / Reuters

Санкции против России достигли своего потолка, заявил еврокомиссар по вопросам окружающей среды Виргиниюс Синкявичюс в интервью литовской радиостанции Ziniu radijas.

«Я давно говорил, что санкции достигли своего потолка, и в этих санкциях не может быть никаких нововведений, инноваций», — объявил он.

По его мнению, самым большим достижением Евросоюза (ЕС) является то, что ныне из 40 процентов газовой смеси в ЕС менее 9 процентов процентов приходится на Россию. Синкявичюс добавил, что «это самые большие шаги, которые только усилят давление» на Москву.

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Ранее Евросоюз опубликовал девятый пакет антироссийских санкций. В него вошли ограничения в сфере экономики, а также санкции против почти 200 физических и юридических лиц. В том числе в санкционном списке оказались 40 депутатов Госдумы, медиаперсоны и представители силовых структур.

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Глеб Бажуткин
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