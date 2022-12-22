СКР возбудил дело из-за гибели школьника после падения снега с крыши под Москвой

СКР возбудил дело по факту гибели сына банкира после падения снега с крыши под Москвой

В Красногорске следователи возбудили дело по факту гибели школьника после падения снега с крыши. Об этом сообщила официальный представитель подмосковного управления Следственного комитета России (СКР) Ольга Врадий.

Дело возбуждено по части 1 статьи 109 («Причинение смерти по неосторожности») УК РФ.

Ранее стало известно, что все произошло 21 декабря на территории частного дома в деревне Захарково. 13-летний сын бывшего совладельца и председателя совета директоров Алтайэнергобанка Сергея Вострикова гулял с собакой. Когда его мать вышла на улицу, то обнаружила ребенка, лежащего под горой снега.

Жительница Подмосковья позвала старшего сына, они откопали школьника, затащили его в дом и вызвали скорую. Тело мальчика направили на экспертизу в морг. По факту происшествия сотрудники полиции начали проводить проверку.

Отец погибшего школьника с семьей не живет. Банкир перебрался в Сан-Франциско.