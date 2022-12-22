Погибший из-за падения снега с крыши под Москвой школьник оказался сыном банкира

Shot: погибший из-за упавшего снега с крыши в Красногорске школьник оказался сыном банкира

Школьник, погибший из-за упавшего снега с крыши в подмосковном Красногорске, оказался сыном бывшего совладельца и председателя совета директоров Алтайэнергобанка Сергея Вострикова. Об этом сообщается в Telegram-канале Shot.

По данным издания, все произошло на территории частного дома в деревне Захарково. 13-летний мальчик гулял с собакой. Когда его мать вышла на улицу, то обнаружила ребенка, лежащего под горой снега.

Жительница Подмосковья позвала старшего сына, они откопали школьника, затащили его в дом и вызвали скорую.

Сейчас тело мальчика направили на экспертизу в морг. По факту происшествия сотрудники полиции начали проводить проверку.

Отец погибшего школьника с семьей не живет. Сейчас банкир перебрался в Сан-Франциско.

22 декабря стало известно о том, что 13-летний мальчик погиб из-за падения снега с крыши в Подмосковье.

До этого похожий инцидент произошел в Самаре. В марте россиянка проходила на улице Металлистов в Кировском районе города, в то время как на нее упала снежная наледь. Женщина погибла на месте, еще один человек пострадал.

