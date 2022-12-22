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07:39, 22 декабря 2022Россия

Под Москвой школьника убило упавшим с крыши снегом

«112»: в Подмосковье школьник погиб, так как на него упал снег с крыши здания

Фото: Наталия Селиверстова / РИА Новости

В Московской области школьник погиб после того, как на него упал снег с крыши. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По его данным, 13-летний подросток погиб в деревне Захарково в Красногорском районе. Предварительно, он скончался до приезда медиков, следователи начали проверку.

Ранее аналогичный случай произошел в Самаре. В марте россиянка проходила на улице Металлистов в Кировском районе города, в то время как на нее упала снежная наледь. Женщина погибла на месте, еще один человек пострадал.

До этого снег с крыши четырехэтажного дома упал на голову женщины, которая шла по тротуару с внуком, в Кирове. Ребенок не пострадал, случившееся произошло на улице Преображенская.

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Анастасия Шейкина
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