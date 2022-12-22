МИД России дважды назвал Зеленского «сукиным сыном»

Представитель МИД России Захарова назвала Зеленского «сукиным сыном» Запада

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала президента Украины Владимира Зеленского «сукиным сыном» Запада. Об этом она дважды заявила во время брифинга, трансляция которого велась на YouTube-канале министерства.

По словам Захаровой, отношение западных стран к Украине усиливает у республики чувство вседозволенности и безнаказанности. Дипломат высказала опасения, что из-за этого Киев будет способен «на крайне опасные шаги с непредсказуемыми последствиями».

«Зеленский их [Запада] сукин сын — соответственно, ему позволено все. Тем более он не просто так себе их сукин сын, он еще и их инструмент для противодействия нашей стране», — сказала официальный представитель российского МИД.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предрек конец поддержке Украины со стороны США, использовав выражение «Америка всегда бросала своих друзей и своих лучших "сукиных сынов"».