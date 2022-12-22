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14:06, 22 декабря 2022Мир

МИД России дважды назвал Зеленского «сукиным сыном»

Представитель МИД России Захарова назвала Зеленского «сукиным сыном» Запада

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала президента Украины Владимира Зеленского «сукиным сыном» Запада. Об этом она дважды заявила во время брифинга, трансляция которого велась на YouTube-канале министерства.

По словам Захаровой, отношение западных стран к Украине усиливает у республики чувство вседозволенности и безнаказанности. Дипломат высказала опасения, что из-за этого Киев будет способен «на крайне опасные шаги с непредсказуемыми последствиями».

«Зеленский их [Запада] сукин сын — соответственно, ему позволено все. Тем более он не просто так себе их сукин сын, он еще и их инструмент для противодействия нашей стране», — сказала официальный представитель российского МИД.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предрек конец поддержке Украины со стороны США, использовав выражение «Америка всегда бросала своих друзей и своих лучших "сукиных сынов"».

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Варвара Кошечкина
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