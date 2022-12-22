Молодого россиянина осудили на семь лет за избиение старшего товарища до смерти

Под Липецком осудили на семь лет 23-летнего мужчину, забившего друга кулаками до смерти

В Липецкой области суд приговорил к семи года лишения свободы 23-летнего местного жителя за убийство 48-летнего товарища. Об этом в четверг, 22 декабря, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, вечером 6 июня фигурант выпивал с друзьями в общежитии города Ельц. Там он поссорился со старшим другом и стал избивать его кулаками, используя приемы рукопашного боя и бокса. Когда оппонент уже лежал на полу, осужденный начал пинать его ногами. Потерпевший потерял сознание, а компания продолжила застолье. Когда мужчина очнулся, россиянин выгнал его на лестничную площадку и еще раз избил.

Утром 7 июня жертву доставили в больницу, однако к вечеру он скончался.