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15:49, 22 декабря 2022Ценности

Клиенты обвинили Wildberries в списывании денег с удаленных из приложения карт

Клиенты Wildberries обвинили маркетплейс в списывании денег с удаленных из приложения карт

Фото: Алексей Зотов / Коммерсантъ

Клиенты обвинили популярный маркетплейс Wildberries в списывании денег с карт, которые они уже удалили из приложения. Об этом сообщает Mash.

Покупатель Дмитрий (фамилия не раскрывается) рассказал, что у него списали крупную сумму за товар, который его супруга ранее приобрела в своем аккаунте с помощью другой банковской карты. После этого мужчина написал в службу поддержки, и там ответили, что продавец имеет право без уведомления изымать средства даже с удаленных карт, если не проходит оплата с добавленных. По словам представителей ретейлера, данная информация прописана в пользовательском соглашении.

По мнению собеседника канала, если мошенники когда-либо взломают Wildberries, то десятки тысяч клиентов платформы могут неожиданно лишиться средств со своих счетов. При этом в маркетплейсе журналистам заявили, что все расчеты за покупки происходят только с разрешения потребителей, а утечка данных покупателей полностью исключена.

Ранее в декабре также говорилось о том, что общественники движения «Зов народа» потребовали проверить Wildberries на распространение откровенных фото. В тот момент стало известно, что продавцы маркетплейса платили женщинам за публикацию откровенных снимков в отзывах под товарами.

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Майя Пономаренко
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