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15:07, 23 декабря 2022Мир

Глава Евросовета выступил за приостановку членства России в Совбезе ООН

Глава Евросовета Мишель считает, что нужно приостановить членство России в Совбезе ООН
Шарль Мишель

Шарль Мишель. Фото: Johanna Geron / Reuters

Председатель Европейского совета Шарль Мишель считает, что необходимо разработать механизм приостановки членства России в Совете Безопасности ООН, поскольку она нарушает международное право. Об этом он заявил в интервью телеканалу RTVI.

«Думаю, что в международном праве есть изъян, раз постоянный член Совбеза ООН, в этом случае Россия, вопиющим образом нарушает международное право», — подчеркнул он. При этом Мишель настоял на том, что не требует полного исключения РФ.

При этом он признал, что пока приостановка членства России невозможна. Мишель считает, что концепт безопасности ООН «уже сильно барахлил» и «имел немало трудностей в функционировании». Кроме того, он полагает, что африканский континент очень мало представлен в структурах ООН.

Россия перестала быть стороной Европейской конвенции о защите прав человека с 16 сентября 2022 года. Орган приостановил рассмотрение всех жалоб против России после сообщений о выходе страны из Совета Европы.

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Виктория Кондратьева
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