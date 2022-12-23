Офицер США в отставке назвал работающий против Украины фактор

Офицер США в отставке Иствуд заявил, что время работает против Зеленского и ВСУ

Военная техника, которую поставляет Запад, требует умения с ней управляться, а на это нужно время, которое работает против Вооруженных сил Украины, считает офицер армии США в отставке Брент Иствуд. Его мнение опубликовал портал 19FortyFive.

«[Для управления] F-16 нужно пройти обучение пилотов и обслуживающего персонала. Батареи зенитно-ракетных комплексов Patriot требуют месяцы подготовки со стороны украинских солдат», — пояснил офицер.

Иствуд также сослался на отчет аналитического центра CSIS, согласно которому американской армии не хватает пусковых установок HIMARS, противотанковых ракет Javelin, ЗРК Stinger, гаубиц M777 и 155-миллиметровых гаубичных снарядов для поставок Киеву.

Газета WSJ ранее также писала, что европейские страны НАТО, где расположены одни из крупнейших заводов по производству оружия, столкнулись с нехваткой мощностей на производство оружия и боеприпасов для Украины.