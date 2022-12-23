НАТО столкнулся с дефицитом мощностей по производству снарядов для Украины

WSJ: Россия и европейская часть НАТО начали «гонку за перевооружение» после начала СВО

Европейские страны НАТО, где расположены одни из крупнейших заводов по производству оружия, столкнулись с нехваткой мощностей в связи с «невиданными со времен Второй мировой войны темпами» израсходования припасов со стороны Украины. Нехватка мощностей также ставит под угрозу обороноспособность НАТО, пишет газета The Wall Street Journal.

«Война на истощение между Россией и Украиной теперь превращается в гонку за перевооружением между Москвой и европейскими членами НАТО, которые изо всех сил пытаются укрепить свою оборону в свете растущей угрозы со стороны Кремля», — пишет WSJ.

По словам эксперта по международной безопасности Нико Ланге, ни у одной страны НАТО, кроме США, нет ни достаточного запаса вооружений для ведения крупной артиллерийской войны, ни промышленных мощностей для создания таких резервов. Глава производителя оружия Nammo AS Мортен Брандтцег считает, что нехватка снарядов и ракет в значительной степени связана с изменением военных доктрин союзников по НАТО в последние десятилетия: «вместо планирования наземных сражений в стиле Второй мировой войны они сосредоточились на целенаправленной, асимметричной войне против неискушенных противников».