В Подмосковье выявили банду автоподставщиков

В Подмосковье возбудили уголовное дело против банды автоподставщиков

В Подмосковье правоохранительные органы выявили группировку автоподставщиков: мужчины имитировали ДТП с участием дорогой иномарки и требовали от своих жертв деньги за «решение вопроса на месте». Установлено, что суммарный ущерб от действий злоумышленников составил более 350 тысяч рублей. Материалы постановления о возбуждении уголовного дела оказались в распоряжении «Ленты.ру».

Следствие установило, что преступники действовали на территории подмосковного Домодедово. В постановлении о возбуждении уголовного дела указано, что злоумышленники работали на дорогой иномарке с заранее поврежденным зеркалом заднего вида. В документе указано, что своих жертв мошенники выбирали не только по критерию состоятельности, но и по возрасту, выбирая пожилых, а значит, и более доверчивых, внушаемых людей.

Выяснилось, что один из злоумышленников, управлял иномаркой, двигаясь в одном направлении с жертвой. Другой, в момент обгона, должен был бросить тяжелый предмет в проезжающее авто, чтобы создать иллюзию удара. Далее на водителей оказывался прессинг, им угрожали судом, лишением прав и убеждали решить вопрос на месте, сказано в постановлении. Пока один мошенник давил на жертву, другой наносил повреждения уже его авто, чтобы водитель мог уже на собственной машине увидеть следы ДТП. Самой крупной компенсацией за якобы поврежденное зеркало оказалась сумма в 125 тысяч рублей.

Ранее угон автомобиля под видом аренды, автомобили-двойники и постановочные ДТП с грузовиками стали самыми популярными мошенническими схемами с застрахованными авто.