Белорусский полк ВСУ отправится к границе Белоруссии в случае наступления

Мэр Житомира: белорусский полк ВСУ отправится к границе в случае наступления из Белоруссии

Белорусский «Полк Калиновского», участвующий в боевых действиях в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ), отправится к границе Белоруссии в случае наступления со стороны республики. Об этом заявил мэр Житомира Сергей Сухомлин, передает «Зеркало».

По словам мэра, недавно он лично встречался с руководителем полка. «В случае интервенции со стороны Беларуси этот полк будет сниматься с востока и переходить именно на белорусскую границу, чтобы в первых рядах защищать Украину и потом освобождать Беларусь от диктатора Лукашенко», — заявил Сухомлин.

Какой именно участок границы будет защищать «Полк Калиновского», мэр не уточнил.

Как утверждает Сухомлин, сейчас украинско-белорусская граница в Житомирской области надежно защищена, а ситуация там «более-менее нормальная».

Ранее сообщалось, что Следственный комитет (СК) Белоруссии возбудил уголовное дело против создателей и участников «Полка Калиновского». По данным ведомства, наемники через Telegram вербовали граждан для участия в военных действиях.