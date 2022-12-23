Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:32, 23 декабря 2022Россия

Силовики заинтересовались главой приграничного района Белгородской области

Белгородский губернатор Гладков: силовики заинтересовались главой Вейделевского района

Страница Анатолия Тарасенко во «ВКонтакте»

Деятельностью главы Вейделевского района Белгородской области Анатолия Тарасенко заинтересовались сотрудники силовых структур. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Он уточнил, что Тарасенко оставил пост главы приграничного района. «Есть претензии силовых структур к его деятельности. Проходят следственные мероприятия. Ждем их окончания», — написал белгородский губернатор.

Гладков отметил, что совет депутатов рассмотрел заявление об уходе главы Вейделевского района в ходе очередного заседания.

В октябре сообщалось об отставке мэра Белгорода Антона Иванова. По словам Гладкова, исполняющим обязанности градоначальника назначили первого заместителя главы администрации Валентина Демидова.

Сам Иванов позже объяснил, что покинул пост в связи с переходом на новое место работы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
В центре Мелитополя произошел взрыв
Названы бюджетные направления для отдыха россиян зимой
Азиатской стране предрекли ущерб из-за ответа России на потолок цен на нефть
Силовики заинтересовались главой приграничного района Белгородской области
В Китае предрекли ужесточение конфликта на Украине из-за помощи США
Россиянам назвали методы снизить уровень сахара в крови без лекарств
Россиянин застрелил воспитывающую четверых детей жену из-за ревности
Назван лучший гол чемпионата мира в Катаре
Четыре человека погибли в ДТП в российском регионе
В Москве в здании Росгвардии произошел пожар
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.