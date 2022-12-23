Силовики заинтересовались главой приграничного района Белгородской области

Белгородский губернатор Гладков: силовики заинтересовались главой Вейделевского района

Деятельностью главы Вейделевского района Белгородской области Анатолия Тарасенко заинтересовались сотрудники силовых структур. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Он уточнил, что Тарасенко оставил пост главы приграничного района. «Есть претензии силовых структур к его деятельности. Проходят следственные мероприятия. Ждем их окончания», — написал белгородский губернатор.

Гладков отметил, что совет депутатов рассмотрел заявление об уходе главы Вейделевского района в ходе очередного заседания.

В октябре сообщалось об отставке мэра Белгорода Антона Иванова. По словам Гладкова, исполняющим обязанности градоначальника назначили первого заместителя главы администрации Валентина Демидова.

Сам Иванов позже объяснил, что покинул пост в связи с переходом на новое место работы.