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09:40, 23 декабря 2022Россия

В российском городе в заведенной машине нашли тело мужчины

В Новоуральске в заведенной машине нашли тело пропавшего 34-летнего мужчины

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Новоуральске нашли тело 34-летнего пропавшего мужчины — его обнаружили в машине. Об этом сообщил начальник пресс-службы областного полицейского главка Валерий Горелых, его цитирует E1.ru.

«Он был обнаружен мертвым в заведенной машине, без видимых признаков криминальной смерти. Машина находилась возле подъезда многоквартирного дома, но не там, где он проживал, а у дома в другом районе города», — сказал Горелых.

По его словам, в настоящее время следователи опрашивают очевидцев, тело погибшего россиянина направили в морг для установления точной причины смерти.

Ранее в Тверской области в жилом доме нашли тела трех мужчин. Специалисты не обнаружили признаков насильственной смерти.

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Анастасия Шейкина
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