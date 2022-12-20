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12:37, 20 декабря 2022Россия

Тела трех человек нашли в российском жилом доме

В Тверской области в жилом доме нашли тела трех мужчин без признаков насильственной смерти

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В Тверской области в жилом доме нашли тела трех мужчин. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).

По данным ведомства, погибших нашли в одном из домов деревни Никулино, которая находится в Оленинском районе. Специалисты не обнаружили на их телах признаков насильственной смерти.

«Обстановка в доме не нарушена, следы борьбы или волочения отсутствуют, в жилище обнаружена спиртосодержащая жидкость, не имеющая заводской маркировки», — говорится на сайте СК.

После случившегося следователи возбудили уголовное дело. В настоящее время проводится допрос очевидцев, а также проводится ряд экспертиз.

Ранее в Челябинске в канализационном отстойнике обнаружили тела трех рабочих. По предварительным данным, трое россиян отравились продуктами распада канализационных вод, их обнаружили в коллекторе на глубине девяти метров.

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Анастасия Шейкина
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