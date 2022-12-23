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17:45, 23 декабря 2022Ценности

Анна Делви заработала на продаже своих тюремных рисунков 23,4 миллиона рублей

Мошенница Анна Делви продала фанатам свои тюремные рисунки на 23,4 миллиона рублей

Фото: Desiree Navarro / Getty Images

Мошенница Анна Сорокина (также известная как Анна Делви), которая родилась в семье русского дальнобойщика и обманула американцев на десятки тысяч долларов, заработала на продаже рисунков десятки миллионов рублей. Об этом сообщает издание New York Post.

По словам анонимных источников, 31-летняя аферистка продавала оригиналы своих работ, которые она создала во время пребывания в тюрьме, по 25 тысяч долларов (1,7 миллиона рублей). Также отмечается, что Делви выставляла на продажу их репродукции за 250 долларов за штуку (17 тысяч рублей).

Согласно информации, рисунки были раскуплены фанатами на 340 тысяч долларов (23,4 миллиона рублей), среди них оказалась американская актриса, писательница и участница телешоу «Субботним вечером в прямом эфире». «Это довольно безумно. Мы продали ее работы в 40 или 50 стран. Удивительно, как ее аудитория реагирует на все, что она делает», — заявил в беседе с порталом арт-дилер Крис Мартин.

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В ноябре Анна Делви рассказала о своей жизни под домашним арестом. Известно, что на данный момент аферистка снимает двухкомнатные апартаменты в районе Ист-Виллидж в Нью-Йорке. Так, на одной стене квартиры мошенница разместила собственные иллюстрации, созданные в тюрьме. Ранее аналогичные рисунки она продала за 200 тысяч долларов (около 12 миллионов рублей), что позволило ей оплатить аренду квартиры на три месяца.

В мае 2019 года, после ареста в 2017-м, американский суд приговорил Анну Сорокину к плавающему сроку, а именно к 4–12 годам тюрьмы, за хищение средств посредством финансовых махинаций. Она получила условно-досрочное освобождение по программе Merit Time менее чем через четыре года заключения. Однако в марте 2021 года Иммиграционная и таможенная полиция США вновь задержала девушку из-за просроченной визы и заключила ее под стражу.

Гражданка Германии переехала в Нью-Йорк в 2016 году и представлялась окружающим Анной Делви. Она называла себя наследницей богатой семьи, тесно общалась с представителями высшего общества. Аферистка подделывала чеки, что позволяло ей брать кредиты, бесплатно жить в дорогих отелях и скупать одежду люксовых брендов.

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Мария Винар
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