Случайно уронившему россиянку с 25-го этажа вынесли приговор

Екатеринбуржца осудили на исправительные работы за смерть упавшей с 25-го этажа медсестры

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес приговор врачу, по вине которого погибла в результате падения с 25-го этажа медсестра. Об этом сообщает МК.RU.

Мужчину признали виновным по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Ему назначено наказание в виде исправительных работ сроком на полтора года с удержанием десяти процентов заработной платы в доход государства. Также с осужденного взыскано 520 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу потерпевшей стороны. Подсудимый признал вину полностью.

В ночь на 21 августа 25-летняя медсестра была в компании врача, они выпили и вышли на балкон. Девушка решила постоять на ограждении, ее спутник стал ей помогать взобраться на него, приподнял с пола и не рассчитал сил. Медсестра перевалилась через ограждение и упала.

