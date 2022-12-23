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16:51, 23 декабря 2022Силовые структуры

Случайно уронившему россиянку с 25-го этажа вынесли приговор

Екатеринбуржца осудили на исправительные работы за смерть упавшей с 25-го этажа медсестры

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес приговор врачу, по вине которого погибла в результате падения с 25-го этажа медсестра. Об этом сообщает МК.RU.

Мужчину признали виновным по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Ему назначено наказание в виде исправительных работ сроком на полтора года с удержанием десяти процентов заработной платы в доход государства. Также с осужденного взыскано 520 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу потерпевшей стороны. Подсудимый признал вину полностью.

В ночь на 21 августа 25-летняя медсестра была в компании врача, они выпили и вышли на балкон. Девушка решила постоять на ограждении, ее спутник стал ей помогать взобраться на него, приподнял с пола и не рассчитал сил. Медсестра перевалилась через ограждение и упала.

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Любовь Ширижик
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