В Красноярском крае пройдет Международный фестиваль этномузыки

Международный фестиваль этномузыки пройдет в Красноярском крае с 6 по 9 июля 2023 года

Летом 2023 года в Красноярском крае пройдет Международный фестиваль этнической музыки «Мир Сибири». В рамках мероприятия предусмотрена развлекательная программа: концерты, мастер-классы, лекции и мини-спектакли. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры региона, передает ТАСС.

Отмечается, что программа фестиваля впервые была расширена с трех до четырех дней. Развлекательные мероприятия запланированы на 6−9 июля. Такие даты утвердили на заседании организационного комитета при участии главы Министерства культуры Красноярского края Аркадия Зинова. Местом проведения по традиции был выбран поселок Шушенское на юге Красноярского края.

Музыканты, танцоры и ремесленники смогут подать заявку на конкурсную программу с 15 января. Организаторы ожидают, что в 2023 году в Международном фестивале этномузыки и ремесел примут участие деятели искусства и мастера из городов России и из стран Средней Азии.

«Мир Сибири» является одним из самых популярных российских этнографических фестивалей. Впервые он прошел в 2003 году. Фестиваль, до 2012 года носящий название «Саянское кольцо», проводится ежегодно в первой половине июля, в Шушенском. В 2022 году «Мир Сибири» собрал рекордное количество зрителей — около 66,5 тысячи человек.

Ранее сообщалось, что с 21 сентября по 7 октября 2023 года во Владивостоке пройдет второй международный Тихоокеанский театральный фестиваль. В рамках праздничных мероприятий будут представлены девять спектаклей из восьми стран мира: России, Кубы, Вьетнама, Южно-Африканской республики, Бразилии, Китая, Армении и Аргентины.