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В российском городе владельца ритуального магазина застрелил конкурент
В Нижнем Новгороде хозяина ритуального магазина застрелил конкурент, стрелок задержан
В Нижнем Новгороде владелец ритуального магазина погиб от рук конкурента. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
В своей квартире после рабочего дня отдыхал Алик Хатоев, распивая пиво с подругой. Женщина вышла покурить на улицу и встретила знакомого Рустама Шаричяна, который также занимался ритуальным бизнесом.
Они разговорились, а затем вместе поднялись в квартиру. Там Рустам выстрелил в Алика три раза. От полученных ранений мужчина скончался.
Стрелка задержала прибывшая по вызову полиция.
23 декабря сообщалось, что в Архангельской области 28-летнего местного жителя осудили на шесть лет за убийство 38-летней сестры, которая высказала ему претензии за долгое проживание в ее квартире.