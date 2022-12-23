В российском городе владельца ритуального магазина застрелил конкурент

В Нижнем Новгороде хозяина ритуального магазина застрелил конкурент, стрелок задержан

В Нижнем Новгороде владелец ритуального магазина погиб от рук конкурента. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В своей квартире после рабочего дня отдыхал Алик Хатоев, распивая пиво с подругой. Женщина вышла покурить на улицу и встретила знакомого Рустама Шаричяна, который также занимался ритуальным бизнесом.

Они разговорились, а затем вместе поднялись в квартиру. Там Рустам выстрелил в Алика три раза. От полученных ранений мужчина скончался.

Стрелка задержала прибывшая по вызову полиция.

23 декабря сообщалось, что в Архангельской области 28-летнего местного жителя осудили на шесть лет за убийство 38-летней сестры, которая высказала ему претензии за долгое проживание в ее квартире.