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10:04, 23 декабря 2022Силовые структуры

Россиянина осудили на шесть лет за убийство сделавшей ему замечание сестры

Под Архангельском мужчину осудили на шесть лет за убийство сделавшей ему замечание сестры

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Архангельской области 28-летнего россиянина осудили на шесть лет за убийство 38-летней сестры. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, вечером 24 декабря 2020 года в селе Конево сестра и ее сожитель сделали фигуранту замечание из-за того, что он долгое время проживал у них в квартире. Тогда мужчина ударил сестру рукой по шее, а когда та ушла на кухню, он пошел за ней, взял нож и трижды ударил ее в грудь и живот. Вскоре женщина скончалась в больнице.

После задержания ее брат не признал вину в содеянном. Известно, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.

23 декабря сообщалось, что на Чукотке осудили на восемь лет колонии женщину, зарезавшую сестру во время ссоры.

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Елизавета Новикова
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