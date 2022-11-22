Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:54, 22 ноября 2022Силовые структуры

Россиянка зарезала сестру во время ссоры и получила восемь лет колонии

На Чукотке осудили на восемь лет колонии женщину, зарезавшую сестру во время ссоры

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В Чукотском автономном округе суд приговорил к восьми годам лишения свободы местную жительницу за убийство сестры. Об этом во вторник, 22 ноября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянка признана виновной по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Она будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, в ночь на 2 августа на Колхозной улице в селе Тавайваам пьяные родственницы поссорились. Тогда фигурантка взяла нож и вонзила его в грудь оппонентки. Потерпевшую доставили в больницу, но она скончалась.

Отмечается, что осужденная признала вину и раскаялась.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
Глава Крыма ответил на подготовку Киева к наступлению на полуостров
Россияне бросились инвестировать в жилье в одной стране
Сбившего насмерть десятилетнюю девочку водителя бетономешалки задержали в Москве
Россиянам стали доступны выгодные туры в Таиланд на Новый год
Украина возмутилась шарфом премьера Венгрии
Россиянкам назвали способы изменить форму носа без хирургии
Госдума поддержала поправку о приостановке госслужбы при призыве по мобилизации
Центробанк не захотел давать послабления банкам-«трупам»
«Газпром» заявил об оседании предназначенного для Молдавии газа на Украине
Путин поучаствовал в спуске атомного ледокола «Якутия» на воду
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.