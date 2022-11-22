Россиянка зарезала сестру во время ссоры и получила восемь лет колонии

На Чукотке осудили на восемь лет колонии женщину, зарезавшую сестру во время ссоры

В Чукотском автономном округе суд приговорил к восьми годам лишения свободы местную жительницу за убийство сестры. Об этом во вторник, 22 ноября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянка признана виновной по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Она будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, в ночь на 2 августа на Колхозной улице в селе Тавайваам пьяные родственницы поссорились. Тогда фигурантка взяла нож и вонзила его в грудь оппонентки. Потерпевшую доставили в больницу, но она скончалась.

Отмечается, что осужденная признала вину и раскаялась.