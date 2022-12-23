Опубликована карта боевых действий на Украине на 23 декабря

Минобороны России опубликовало карту боевых действий на Украине на 23 декабря

Минобороны России во время ежедневного брифинга показало карту боевых действий на Украине на 23 декабря. Видео опубликовано в Telegram-канале оборонного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

За минувшие сутки российские военные нанесли поражение украинским войскам на купянском, краснолиманском, донецком и южно-донецком направлениях. На каждом из них ВСУ понесли большие потери в личном составе и военной технике, утверждают в ведомстве.

На донецком направлении российские военнослужащие продолжили наступательные действия. В районах урочища Медвежьего и Серебрянского лесничества в Луганской народной республике (ЛНР) были уничтожены две диверсионно-разведывательные группы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что поражены 62 украинских артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 87 районах.

В районе Новоселидовки в Донецкой народной республике (ДНР) уничтожены склады артиллерийских боеприпасов ВСУ, а в районе Ивано-Дарьевки — станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 американского производства. В районе Харькова вскрыта позиция и уничтожена радиолокационная станция украинского ЗРК С-300.

Российские военные уничтожили две артиллерийские системы М777 американского производства и две украинские боевые машины системы залпового огня «Град» в ДНР. Там же сбиты украинский самолет Су-25 и вертолет Ми-8.

Также сбиты десять украинских беспилотников в ДНР и Запорожской области. В районе Комиссаровки в ЛНР перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США.

Всего, по уточненным данным Минобороны, с начала проведения специальной военной операции Вооруженные силы России уничтожили 351 самолет, 189 вертолетов, 2704 беспилотных летательных аппарата, 399 зенитных ракетных комплексов, 7207 танков и других боевых бронированных машин, 936 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3702 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 7722 единицы специальной военной автомобильной техники.