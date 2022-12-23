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17:55, 23 декабря 2022Россия

Опубликована карта боевых действий на Украине на 23 декабря

Минобороны России опубликовало карту боевых действий на Украине на 23 декабря
СюжетРоссийские войска

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Минобороны России во время ежедневного брифинга показало карту боевых действий на Украине на 23 декабря. Видео опубликовано в Telegram-канале оборонного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

Кадр: Telegram-канал «Минобороны России»

За минувшие сутки российские военные нанесли поражение украинским войскам на купянском, краснолиманском, донецком и южно-донецком направлениях. На каждом из них ВСУ понесли большие потери в личном составе и военной технике, утверждают в ведомстве.

На донецком направлении российские военнослужащие продолжили наступательные действия. В районах урочища Медвежьего и Серебрянского лесничества в Луганской народной республике (ЛНР) были уничтожены две диверсионно-разведывательные группы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что поражены 62 украинских артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 87 районах.

В районе Новоселидовки в Донецкой народной республике (ДНР) уничтожены склады артиллерийских боеприпасов ВСУ, а в районе Ивано-Дарьевки — станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 американского производства. В районе Харькова вскрыта позиция и уничтожена радиолокационная станция украинского ЗРК С-300.

Российские военные уничтожили две артиллерийские системы М777 американского производства и две украинские боевые машины системы залпового огня «Град» в ДНР. Там же сбиты украинский самолет Су-25 и вертолет Ми-8.

Также сбиты десять украинских беспилотников в ДНР и Запорожской области. В районе Комиссаровки в ЛНР перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США.

Всего, по уточненным данным Минобороны, с начала проведения специальной военной операции Вооруженные силы России уничтожили 351 самолет, 189 вертолетов, 2704 беспилотных летательных аппарата, 399 зенитных ракетных комплексов, 7207 танков и других боевых бронированных машин, 936 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3702 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 7722 единицы специальной военной автомобильной техники.

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Варвара Родикова
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