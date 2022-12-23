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12:40, 23 декабря 2022Моя страна

Московский театр клоунады «Высокие братья» приедет в Казань с гастролями

в Казанском Кремле с 26 по 28 декабря пройдут гастроли московского театра

Фото: Институт развития городов Татарстана / «Татар-информ»

Московский театр клоунады «Высокие братья» приедет с 26 по 28 декабря в Казань с гастролями. Жителям и гостям города покажут новый спектакль «Утраченная легкость», передает «Татар-информ» со ссылкой на Институт развития городов Татарстана.

«Сказка-притча посвящена стоящему на облаке городе, у жителей которого скопилось множество ненужных вещей. Вместе с королем Целестином зрителям предстоит помочь вернуть городу легкость, а жителям — обрести счастье», — говорится в публикации.

Отмечается, что выступления театра представляют трюковые интерактивные перформансы. Спектакли будут проходить на площади у Консисторской башни в Казанском Кремле.

Кроме того, с 20 декабря по 15 января во дворе Присутственных мест будет работать новогодняя Кремлевская ярмарка. В период работы ярмарки залпанированы спектакли, музыкальные вечера, мастер-классы и многое другое.

Ранее сообщалось, что в Казани в Галерее современного искусства 22 декабря открылась выставка круглых картин «Смех, слезы и сны». Выставка является проектом художников из Петербурга Алана Хатагты и Катерины Бородавченко. Авторы соединили в своих работах классическую живопись и элементы современности, например, разработав портреты эмодзи в образах разных людей.

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Валентина Процкова
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