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11:27, 23 декабря 2022Интернет и СМИ

Meta выплатит более 700 миллионов долларов за нарушение конфиденциальности

Meta согласилась выплатить 725 миллионов долларов по иску о нарушении конфиденциальности

Фото: Jenny Ueberberg / Unsplash

Компания Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в России) приняла решение выплатить 725 миллионов долларов для урегулирования коллективного иска о передаче данных пользователей принадлежащей ей социальной сети Facebook (запрещена в России) британской аналитической фирме Cambridge Analytica, передает Bloomberg.

«Договоренность о такой сумме возмещения станет крупнейшей из когда-либо достигнутых в коллективных исках о конфиденциальности данных. Еще никогда Facebook не платил столько за урегулирование частного коллективного иска», — говорится в сообщении.

Коллективный иск пользователей Facebook за нарушение конфиденциальности был подан к Meta в 2018 году после того, как выяснилось, что Cambridge Analytica в 2016 году, получила доступ к данным 87 миллионов пользователей социальной сети.

Данные собирались с помощью стороннего приложения для опросов, созданного на платформе соцсети. Facebook заблокировал приложение и потребовал от его создателя и Cambridge Analytica уничтожить имеющиеся у них данные, но в итоге выяснилось, что удалены были далеко не все сведения.

Cambridge Analytica занималась аналитикой данных, в том числе для политических проектов. Компания собирала личные данные пользователей, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей. Созданный алгоритм облегчал рассылку пользователям политической рекламы с целью потенциального влияния на их голоса.

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Денис Савосин
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