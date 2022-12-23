Минфин призвал регионы не полагаться на дотации от Москвы

Силуанов: регионам следует развивать свои экономики, а не ждать дотаций от Москвы

Регионам следует сосредоточиться на развитии своих экономик, а не полностью полагаться на дотации от Москвы, заявил глава Минфина Антон Силуанов на заседании Госсовета по вопросам экономики и финансов. Его цитирует «Интерфакс».

Министр отметил, что на заседании совета в основном обсуждаются предложения по увеличению объемов поддержки регионов, в то время как главной задачей должна быть проработка мер поддержания их экономик, занятости, высоких доходов. По мнению Силуанова, властям следует поработать над тем, чтобы в регионах «бизнес развивался, чтобы занятость росла, чтобы люди богатели, а не просто — давайте что-нибудь откусим от федерации, всем станет хорошо».

Руководству регионов также следует подумать о том, как сделать их инвестиционно привлекательными. Силуанов предложил в 2023 году заняться распространением практик наиболее экономически успешных регионов на остальную Россию. По словам министра, в 2022 году «неплохо» поступали доходы в региональные бюджеты.

Он также призвал регионы более ответственно подходить к формированию заявок по различным программам развития для достижения наибольшего экономического эффекта, а не просто «осваивать» средства из федерального центра. Как напомнил Силуанов, что в 2023 году начнется реализация новой программы по модернизации ЖКХ — регионы должны избежать подхода, при котором подаются заявки без достаточной проработки конкретных проектов.

Ранее «Ведомости» узнали, что правительство решило увеличить запланированные на 2022 год расходы федерального бюджета на два триллиона рублей — с 29 до 31 триллиона. Эксперты считает, что дополнительные средства собираются потратить на инфраструктурные расходы, связанные с переориентацией логистических маршрутов с запада на восток или финансирование импортных закупок. Еще один вариант — расходы на национальную безопасность и оборону.