Супруги встретят Рождество голыми среди одетых гостей

The Sun: пара нудистов в Великобритании встретит Рождество голой среди одетых гостей

Пара нудистов из Великобритании, Хелен Берриман и ее муж Саймон, собираются встретить Рождество без одежды среди одетых гостей. Об этом сообщает The Sun.

В 2015 году будущие супруги разговорились в соцсети, и Саймон рассказал Хелен о своем интересе к нудизму. «Он признался, что предпочитает ходить без одежды. Я сказала, что не против, но он должен носить одежду, когда ходит по дому, и я не хочу в этом участвовать», — вспоминает женщина. Однако позже Саймон начал игнорировать просьбы Хелен и раздевался догола даже на виду у соседей.

Женщина переживала, что образ жизни супруга негативно скажется на ее 15-летней дочери, однако та заявила, что не испытывает дискомфорт. Спустя некоторое время Хелен вместе с Саймоном отправилась на мероприятие, посвященное живописи. Все художники были голыми, и женщина тоже решила обнажиться. По ее словам, без одежды она почувствовала себя раскрепощеннее и захотела стать нудисткой.

После этого Хелен уволилась с должности менеджера и начала писать статьи для нудистского журнала. Сейчас она, как и муж, постоянно ходит по дому голой. «Мои дочь и мама полностью принимают наш образ жизни и уже не удивляются, когда мы встречаем их во всей красе», — утверждает женщина.

Пара с нетерпением ждет Рождества, которое будут праздновать в кругу близких людей. Хелен и Саймон будут голыми, за исключением праздничных головных уборов. «Я поняла, что потратила 20 лет своей жизни впустую, беспокоясь о том, как, по мнению людей, мне следует одеваться», — говорит Хелен.

Ранее сообщалось, что любящий обнажаться мужчина из Великобритании разместил необычное объявление с просьбой о сдаче во временную аренду садов частных домов для того, чтобы он гулял по ним голым. До того как мужчина начал раздеваться публично, голым его в течение примерно 50 лет видела только жена по имени Рона.