В Кремле объяснили указ Путина об ограничениях для «Газпрома»
Указ российского президента Владимира Путина, который устанавливает для «Газпрома» ограничения по закупке газа у совместных предприятий (СП) с европейскими компаниями, не является ответом на потолок цен на топливо, объяснил представитель Кремля Дмитрий Песков. Его заявляния цитирует РИА Новости.
Песков пояснил, что документ, касающийся «Газпрома» — реакция на действия некоторых «недружественных» государств, и отослал за разъяснениями в саму компанию.
Из указа, подписанного Путиным 22 декабря, следует, что теперь «Газпром» ограничен в возможности покупать газ у СП с австрийской OMV и немецкой Wintershall Dea — до 1 октября 2023 года. Меры коснутся покупок по цене, которая будет выше установленной правительством.
Речь идет об оплате поставок природного газа, газового конденсата и услуг, связанных с их добычей, на Южно-Русском месторождении и Ачимовских залежах Уренгойского месторождения. Конкретная предельная цена будет установлена правительством в течение 10 дней.