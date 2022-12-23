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13:19, 23 декабря 2022Экономика

В Кремле объяснили указ Путина об ограничениях для «Газпрома»

Песков заявил, что указ об ограничениях для «Газпрома» не ответ на потолок цен на газ

Фото: ПАО «Газпром»

Указ российского президента Владимира Путина, который устанавливает для «Газпрома» ограничения по закупке газа у совместных предприятий (СП) с европейскими компаниями, не является ответом на потолок цен на топливо, объяснил представитель Кремля Дмитрий Песков. Его заявляния цитирует РИА Новости.

Песков пояснил, что документ, касающийся «Газпрома» — реакция на действия некоторых «недружественных» государств, и отослал за разъяснениями в саму компанию.

Из указа, подписанного Путиным 22 декабря, следует, что теперь «Газпром» ограничен в возможности покупать газ у СП с австрийской OMV и немецкой Wintershall Dea — до 1 октября 2023 года. Меры коснутся покупок по цене, которая будет выше установленной правительством.

Речь идет об оплате поставок природного газа, газового конденсата и услуг, связанных с их добычей, на Южно-Русском месторождении и Ачимовских залежах Уренгойского месторождения. Конкретная предельная цена будет установлена правительством в течение 10 дней.

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Платон Щукин
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