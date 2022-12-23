В Кремле объяснили указ Путина об ограничениях для «Газпрома»

Песков заявил, что указ об ограничениях для «Газпрома» не ответ на потолок цен на газ

Указ российского президента Владимира Путина, который устанавливает для «Газпрома» ограничения по закупке газа у совместных предприятий (СП) с европейскими компаниями, не является ответом на потолок цен на топливо, объяснил представитель Кремля Дмитрий Песков. Его заявляния цитирует РИА Новости.

Песков пояснил, что документ, касающийся «Газпрома» — реакция на действия некоторых «недружественных» государств, и отослал за разъяснениями в саму компанию.

Из указа, подписанного Путиным 22 декабря, следует, что теперь «Газпром» ограничен в возможности покупать газ у СП с австрийской OMV и немецкой Wintershall Dea — до 1 октября 2023 года. Меры коснутся покупок по цене, которая будет выше установленной правительством.

Речь идет об оплате поставок природного газа, газового конденсата и услуг, связанных с их добычей, на Южно-Русском месторождении и Ачимовских залежах Уренгойского месторождения. Конкретная предельная цена будет установлена правительством в течение 10 дней.