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18:56, 23 декабря 2022Ценности

25-летняя модель OnlyFans умерла при загадочных обстоятельствах

Модель OnlyFans Рэйчел Ми умерла в 25 лет по неизвестным причинам

Фото: @keepfitwithrach

Модель платформы OnlyFans Рэйчел Кейтлин, более известная как Рэйчел Ми, умерла при загадочных обстоятельствах в возрасте 25 лет. Об этом ее близкая подруга Клэр Робинсон сообщила в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской).

«Мы все очень опечалены новостью о том, что с нами больше нет этой прекрасной девушки», — призналась Робинсон в соцсетях. По информации DailyMail, причина смерти инфлюэнсерши на данный момент неизвестна.

Кроме того, приятельница покойной манекенщицы отметила, что у Ми остался девятимесячный сын Кайро, в помощь которому ее близкие друзья открыли сбор средств на американской благотворительной платформе GoFundMe.

Подписчики написали слова сочувствия и сожаления о произошедшем в комментариях под последними публикациями модели в соцсетях. «Это самая печальная новость. Рэйчел, надеюсь, что ты наконец обретешь покой. Я буду по тебе скучать», «Не знал вас лично, следил за вами в Instagram, но чувствую себя опустошенным после таких новостей. Покойтесь с миром, ангел», «Не могу в это поверить», — высказывались они.

В марте на 27-м году жизни скончалась российская манекенщица Лидия Пономарева. Бывшая модель эротического журнала Playboy активно пользовалась соцсетями, однако перестала публиковать новые снимки в соцсетях. Последняя публикация манекенщицы датировалась 10 марта.

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Екатерина Ештокина
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