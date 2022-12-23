Посол Китая заявил о сложном политическом положении из-за украинского кризиса

Посол КНР в ЕС: Китай оказался в сложном политическом положении из-за кризиса на Украине

Новый посол Китая в Евросоюзе (ЕС) Фу Цун заявил, что государство оказалось в сложном политическом положении из-за кризиса на Украине. Об этом он сообщил газете South China Morning Post.

«Вторжение России на Украину поставило Китай "в очень трудное положение", поскольку Пекин не хочет "выбирать между друзьями"», — отметил Фу Цун. Китай, по его словам, является случайной жертвой в сложившейся ситуации. Дипломат также подчеркнул, что украинский кризис осложняет отношения Китая и ЕС. Он уточнил, что приоритетной задачей в его работе станет деполитизация отношений с европейскими лидерами.

Посол также обратил внимание, что Китай неоднократно призывал к мирному урегулированию конфликта на Украине. «На второй день после начала этой операции состоялся важный телефонный разговор между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом (России — прим. «Ленты.ру») Владимиром Путиным. В ходе этого разговора Си Цзиньпин четко выступал за поиски мирного решения. Люди забывают об этом», — заявил Фу Цун.

Ранее Си Цзиньпин призвал к примирению Москву и Киев. Он выразил надежду, что обе стороны «сохранят рациональность и сдержанность, проведут всеобъемлющий диалог, политическими методами решат волнующие их вопросы в сфере безопасности».