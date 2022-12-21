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11:55, 21 декабря 2022Мир

Си Цзиньпин призвал к примирению Россию и Украину

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал к примирению Россию и Украину

Фото: Yekaterina Shtukina / Pool / Reuters

Китай призывает к примирению Россию и Украину, заявил председатель КНР Си Цзиньпинь. Его цитирует РИА Новости.

«Что касается украинского кризиса, то Китай всегда определял свою позицию и политику, опираясь на факты, отстаивал объективную и справедливую позицию, активно настаивал на примирении и проведении переговоров», — сказал он на встрече с зампредом Совбеза России Дмитрием Медведевым в Пекине.

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Лидер Китая также выразил надежду, что стороны конфликта «сохранят рациональность и сдержанность, проведут всеобъемлющий диалог, политическими методами решат волнующие их вопросы в сфере безопасности».

Ранее стало известно, что Си Цзиньпин в среду, 21 декабря, встретился с Медведевым. Переговоры прошли в государственной резиденции в Пекине. Китайское издание Tianmu News сообщило, что Медведев посетил Пекин по приглашению китайской Коммунистической партии.

Позже зампред Совбеза Дмитрий Медведев показал видео со встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.

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Глеб Бажуткин
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