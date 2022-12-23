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17:01, 23 декабря 2022Мир

Экс-разведчик из США оценил политику Путина в контексте подготовки России к СВО

Экс-офицер ВС США Риттер: политика Путина позволила обеспечить ВПК России всеми ресурсами
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Внутренняя и внешняя политика президента России Владимира Путина позволила обеспечить российский военно-промышленный комплекс (ВПК) ресурсами, достаточными для достижения целей специальной военной операции (СВО) на Украине. Так политику российского лидера оценил офицер разведки Корпуса морской пехоты ВС США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«[Видимые результаты в контексте] этой тактики уже говорят о том, что Россия не будет истощена, в отличие от Запада. Мы уже опустошили все склады, чтобы накачать Украину оружием», — рассказал экс-разведчик.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Украина должна получать все больше и больше подготовки и военной помощи, а Россия — лишиться способности к перегруппировке и дальнейшей возможности пополнять запасы вооружений.

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Виктория Кондратьева
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