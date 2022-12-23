Неизвестный открыл стрельбу по жителям Парижа

Неизвестный открыл стрельбу и ранил несколько человек в Париже, он задержан полицией

Неизвестный 60-летний мужчина открыл стрельбу в десятом округе Парижа и ранил несколько человек. На данный момент он уже задержан полицией, правоохранительные органы оцепили место происшествия. Об этом сообщает агентство Reuters.

Парижская полиция также сообщила, что операция правоохранительных органов продолжается.

Ранее в Италии неизвестный мужчина открыл стрельбу возле одного из баров Рима, в результате чего погибли четыре человека. По предварительной версии, мужчина поссорился с тремя женщинами в ходе собрания жильцов, после чего достал оружие и произвел несколько выстрелов.