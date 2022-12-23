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03:30, 23 декабря 2022Россия

В России приняли закон о регламентации работы такси

Госдума приняла закон о комплексном регулировании сферы такси

Фото: Maksim Konstantinov/ Globallookpress.com

Госдума приняла закон о комплексном регулировании сферы такси, проект «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в Российской Федерации» опубликован в думской базе данных.

Согласно нововведениям, будут созданы реестр такси и информационная система для работы с этими данными. Также регламентируются взаимоотношения водителей и агрегаторов, правила окраски автомобилей.

Один из авторов поправок к проекту, член комитета Госдумы по транспорту и транспортной инфраструктуре Александр Толмачев рассказал, что к управлению такси не будут допущены граждане, имеющие непогашенную судимость за тяжкие преступления. Его слова приводит РИА Новости.

Также было принято решение разрешить заниматься извозом самозанятым без учреждения юридического лица или регистрации как индивидуального предпринимателя, но в этом случае им потребуется дополнительная страховка, чтобы в случае аварии пассажиру выплачивалась компенсация.

Ранее стало известно, что депутаты Госдумы и сенаторы предложили пакет поправок из 99 предложений парламентариев ко второму чтению законопроекта о такси.

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Марина Совина
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