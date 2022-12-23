Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
02:47, 23 декабря 2022Интернет и СМИ

Маск выяснит причину блокировки Twitter критиковавшего прием Зеленского в США

Маск выяснит причину блокировки критиковавшего прием Зеленского в США пользователя Twitter

Фото: Globallookpress.com

Американский предприниматель Илон Маск на своей странице в Twitter дал обещание выяснить причину блокировки пользователя социальной сети, который выступил с критикой приема президента Украины Владимира Зеленского в Конгрессе США.

Пользователь был заблокирован на 12 часов за публикацию фотографии с вице-президентом США Камалой Харрис и спикером палаты представителей Нэнси Пелоси, которые держат флаг Украины за спиной выступающего с трибуны Зеленского и пожелание прихода к власти в США лидеров, которые будут ставить свою страну на первое место.

«Разбираюсь в этом. Этот твит не нарушает условий пользования», — написал Маск.

Ранее госсекретарь министерства экономики и защиты климата Германии Свен Гигольд заявил, что Еврокомиссии следует усилить контроль над соцсетью Twitter, после того как владельцем платформы стал миллиардер Илон Маск.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Путин заявил о стремлении России завершить конфликт на Украине
Основателя FTX выпустили под залог
Маск выяснит причину блокировки Twitter критиковавшего прием Зеленского в США
Россияне перечислили самые бесполезные покупки
Северная Корея заявила о «кровавой трагедии» из-за поставок США оружия Киеву
В США рассказали о разногласиях Зеленского и Байдена по украинскому конфликту
Раскрыты правила обращения с купюрами
Постпред Украины разозлил американцев флагом США в желто-голубом цвете
Родители годами усыпляли и насиловали несовершеннолетнюю дочь
В Россию вернулись ноутбуки ушедших иностранных брендов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.