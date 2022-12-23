Маск выяснит причину блокировки Twitter критиковавшего прием Зеленского в США

Маск выяснит причину блокировки критиковавшего прием Зеленского в США пользователя Twitter

Американский предприниматель Илон Маск на своей странице в Twitter дал обещание выяснить причину блокировки пользователя социальной сети, который выступил с критикой приема президента Украины Владимира Зеленского в Конгрессе США.

Пользователь был заблокирован на 12 часов за публикацию фотографии с вице-президентом США Камалой Харрис и спикером палаты представителей Нэнси Пелоси, которые держат флаг Украины за спиной выступающего с трибуны Зеленского и пожелание прихода к власти в США лидеров, которые будут ставить свою страну на первое место.

«Разбираюсь в этом. Этот твит не нарушает условий пользования», — написал Маск.

Ранее госсекретарь министерства экономики и защиты климата Германии Свен Гигольд заявил, что Еврокомиссии следует усилить контроль над соцсетью Twitter, после того как владельцем платформы стал миллиардер Илон Маск.