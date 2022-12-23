В Европе потребовали усилить контроль над Twitter
Еврокомиссии следует усилить контроль над соцсетью Twitter, после того как владельцем платформы стал миллиардер Илон Маск. Об этом заявил госсекретарь министерства экономики и защиты климата Германии Свен Гигольд, передает РИА Новости.
«Общие положения и условия, которые меняются почти ежечасно, ошибочные обоснования обширных ограничений на размещение ссылок и блокировки журналистов угрожают свободе конкуренции и создают риск для свободы слова, информации и печати», — заявил глава министерства экономики ФРГ.
Он потребовал провести проверки, чтобы причислить соцсеть к компаниям с большим влиянием на рынок, а потому подлежащих ряду правил и особых требований, среди которых, в частности, запрет на препятствие конкуренции.
Илон Маск завершил сделку по покупке Twitter 27 октября. Сумма контракта составила 44 миллиарда долларов. Сам бизнесмен объяснил решение о покупке желанием помочь человечеству. Он отметил, что считает важным для цивилизации существование одной цифровой платформы, где различные мнения могут обсуждаться в здоровой атмосфере.