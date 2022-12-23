Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:52, 23 декабря 2022Мир

В Европе потребовали усилить контроль над Twitter

Глава министерства экономики ФРГ Гигольд потребовал усилить контроль над Twitter

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Еврокомиссии следует усилить контроль над соцсетью Twitter, после того как владельцем платформы стал миллиардер Илон Маск. Об этом заявил госсекретарь министерства экономики и защиты климата Германии Свен Гигольд, передает РИА Новости.

«Общие положения и условия, которые меняются почти ежечасно, ошибочные обоснования обширных ограничений на размещение ссылок и блокировки журналистов угрожают свободе конкуренции и создают риск для свободы слова, информации и печати», — заявил глава министерства экономики ФРГ.

Он потребовал провести проверки, чтобы причислить соцсеть к компаниям с большим влиянием на рынок, а потому подлежащих ряду правил и особых требований, среди которых, в частности, запрет на препятствие конкуренции.

Илон Маск завершил сделку по покупке Twitter 27 октября. Сумма контракта составила 44 миллиарда долларов. Сам бизнесмен объяснил решение о покупке желанием помочь человечеству. Он отметил, что считает важным для цивилизации существование одной цифровой платформы, где различные мнения могут обсуждаться в здоровой атмосфере.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Путин заявил о стремлении России завершить конфликт на Украине
В США рассказали о причине визита Зеленского в Вашингтон
Путин оценил название общероссийского молодежного движения
Вирусолог сравнил опасность гриппа и коронавируса
Аналитик назвал условие для стабилизации рубля
Северная Корея опровергла сообщения о поставках оружия в Россию
Турция и США сделали совместное заявление по Украине
США решили ввести новые ограничения в отношении ЧВК «Вагнер»
В МИД понадеялись на недопущение прямого столкновения США и России
Врач оценил способ блогерши увеличить ягодицы с помощью зубной пасты и лука
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.