В Европе потребовали усилить контроль над Twitter

Глава министерства экономики ФРГ Гигольд потребовал усилить контроль над Twitter

Еврокомиссии следует усилить контроль над соцсетью Twitter, после того как владельцем платформы стал миллиардер Илон Маск. Об этом заявил госсекретарь министерства экономики и защиты климата Германии Свен Гигольд, передает РИА Новости.

«Общие положения и условия, которые меняются почти ежечасно, ошибочные обоснования обширных ограничений на размещение ссылок и блокировки журналистов угрожают свободе конкуренции и создают риск для свободы слова, информации и печати», — заявил глава министерства экономики ФРГ.

Он потребовал провести проверки, чтобы причислить соцсеть к компаниям с большим влиянием на рынок, а потому подлежащих ряду правил и особых требований, среди которых, в частности, запрет на препятствие конкуренции.

Илон Маск завершил сделку по покупке Twitter 27 октября. Сумма контракта составила 44 миллиарда долларов. Сам бизнесмен объяснил решение о покупке желанием помочь человечеству. Он отметил, что считает важным для цивилизации существование одной цифровой платформы, где различные мнения могут обсуждаться в здоровой атмосфере.