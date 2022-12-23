«Циклон-бомба» стал причиной отмены тысячи авиарейсов в США

WSJ: около трех тысяч рейсов отменены в аэропортах США из-за «циклона-бомбы»

Сильнейший зимний шторм и «циклон-бомба» стали причиной отмены тысячи авиарейсов в аэропортах США в преддверии Рождества. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

По данным издания, за последние дни американским авиакомпаниям пришлось отменить около трех тысяч рейсов. Больше всего отмен произошло в аэропортах Денвера и Чикаго. Так, в чикагском международном аэропорту О'Хара не было выполнено примерно 20 процентов перелетов.

Наибольшее количество отмененных рейсов пришлось на авиакомпании United Airlines и Southwest Airlines Co. Отмечается, что Delta Air Lines также пытается заблаговременно отменить перелеты, чтобы у пассажиров была возможность скорректировать планы до прибытия в воздушную гавань.

Тем временем представители Федерального управления гражданской авиации США (FAA) уведомили, что ситуация с задержками и отменами рейсов теперь будет зависеть от того, насколько быстро аэропортам удастся очистить самолеты ото льда.

При этом, по данным метеорологов, в ближайшие дни в стране также ожидаются сильные морозы, порывистый ветер и снегопады. Губернаторы ряда штатов уже предприняли все необходимые меры для обеспечения безопасности населения. Так, в Нью-Йорке, Джорджии, Кентукки, Северной Каролине и Оклахоме объявили режим чрезвычайной ситуации.

Ранее сообщалось, что в аэропортах Москвы, в пятницу, 23 декабря, задержали или отменили 56 рейсов. Причиной задержки и отмены полусотни рейсов стала непогода.