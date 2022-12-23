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10:10, 23 декабря 2022Путешествия

Полсотни рейсов отменены или задержаны в аэропортах Москвы

«Яндекс.Расписание»: в аэропортах Москвы 23 декабря отменили и задержали 56 рейсов

Фото: Boris Roessler / Globallookpress.com

В аэропортах Москвы, в пятницу, 23 декабря, задержали или отменили 56 рейсов. Информация об этом появилась на сайте онлайн-сервиса для отслеживания вылетов «Яндекс.Расписание».

Так, во Внуково задержано пять рейсов, вылеты еще шести отменены. В Шереметьево задержано отправление 14 самолетов, четыре рейса отменено.

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Тем временем в Домодедово задержаны 18 рейсов, еще девять отменено. Данных о сбоях в расписании в Жуковском нет. Причиной изменения времени вылета полусотни рейсов стала непогода.

Ранее в декабре летевший из Москвы в Самарканд российский пассажирский лайнер изменил курс и вынужденно сел в столице Узбекистана — Ташкенте. Самолет не смог приземлиться в аэропорту назначения из-за обильного снега на полосе.

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Фариза Бацазова
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