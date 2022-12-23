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10:34, 23 декабря 2022Мир

В визите Зеленского в США не увидели ответа на несколько вопросов

Reuters: визит Зеленского в США не прояснил, когда закончатся бои на Украине

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон 21 декабря стал явным успехом, поскольку он возвращается в Европу с новыми финансовыми и военными обязательствами со стороны США и поддержкой со стороны обеих партий. Однако пока в результатах визита не видится ответов на несколько важных для развития конфликта вопросов, в том числе о том, когда закончатся бои на Украине, считают колумнисты Reuters Идрис Али и Джонатан Лэндэй.

Один из вопросов — какую конкретно помощь теперь будет получать Украина. Как заявили двое высокопоставленных американских собеседников агентства, теперь Вашингтон будет делать упор на противовоздушную оборону. Киев получит дополнительные системы помощи от США и других западных стран. Тем не менее еще один собеседник Reuters указал, что даже поставка ЗРК Patriot в небольших количествах «не сможет изменить ход войны».

Другой вопрос связан со спорами насчет объемов американской помощи и того, куда она в итоге идет. Республиканцы часто настаивают на том, что нужно строже следить за поставками, чтобы они не ушли не в те руки. Впрочем, собеседники агентства предполагают, что администрация президента США Джо Байдена просто не может объяснить республиканцам, почему, например, поставкам одних орудий Киеву говорят «да», а другим — «нет».

Последняя проблема, которую так и не решила поездка Зеленского, — когда закончатся боевые действия. Авторы указывают на противоречия в позициях Москвы и Киева: если российская сторона пока вообще говорит, что не готова к переговорам, то украинская сторона настаивает на возвращении всех территорий, в том числе Крыма.

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Виктория Кондратьева
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