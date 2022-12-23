Рост цен в Японии побил 40-летний рекорд

Годовая инфляция в Японии достигла рекордных с 1981 года 3,7 процента

В ноябре годовая инфляция в Японии продолжила ускоряться — рост потребительских цен по итогам месяца достиг 3,7 процента по сравнению с 3,6 процента в октябре. Об этом свидетельствуют статистические данные министерства по административным делам и коммуникациям страны.

Уровень роста цен в стране подсчитывается на основе данных по стоимости энергоносителей, однако не учитывает цены на скоропортящиеся продукты, поскольку они подвержены слишком сильным колебаниям. С учетом этих товаров инфляция составила 3,8 процента. Такой показатель стал рекордным с 1981 года, цены продолжают расти восьмой месяц подряд.

Главным драйвером инфляции, как и в октябре, стало повышение цен на продукты питания и коммунальные услуги, также продолжили дорожать электронные приборы. Согласно опросу аналитиков Teikoku, которые приводит Reuters, в октябре в Японии повысилась стоимость примерно 6700 продуктов питания, а в первые четыре месяца следующего года эксперты ожидают роста цен на 7152 продукта питания, что более чем в два раза превышает показатель прошлого года.

На фоне выхода статистики азиатские фондовые рынки упали — снизились крупнейшие индексы Nikkei 225, Topix, Tokyo Stock Exchange.

В то же время многолетние рекорды также бьет рост цен в ряде стран Европы, например, в сентябре инфляция достигла пиков в 27 странах Европы, 16 государствах Африки, 11 — Азии, 7 — Ближнего Востока. Однако в некоторых странах рост цен начал немного замедляться. В странах еврозоны по итогам ноября показатель снизился до 10 процентов против 10,6 процента месяцем ранее. В частности, в Германии в ноябре рост цен составил 10 процентов по сравнению с 10,4 процента месяцем ранее.

В свою очередь, в России по итогам 2022 года инфляция должна немного превысить 12 процентов, сообщал ранее президент страны Владимир Путин. Он отметил негативную сторону наличия инфляции в России, однако, по его мнению, «хорошо, что она ниже, чем в других странах».

