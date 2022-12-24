Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
08:58, 24 декабря 2022Экономика

МИД России заявил о сохранении объема прокачки нефти через Украину

Замглавы МИД Галузин заявил о планах России сохранить объем прокачки нефти через Украину
СюжетПовреждение нефтепровода «Дружба»

Фото: David W Cerny / Reuters

Россия намерена сохранить объем прокачки нефти по нефтепроводу «Дружба» через Украину. Об этом в беседе с РИА Новости заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

Он напомнил, что еще 20 декабря президент компании «Транснефть» Николай Токарев сообщил, что в 2023 году объем прокачки нефти по южной ветке «Дружбы» в Венгрию, Словакию и Чехию сохранится на уровне текущего года. По словам Галузина, украинская сторона контактирует с компанией для обсуждения транзита. «Насколько нам известно, в ноябре в "Транснефти" подтвердили получение уведомления от "Укртранснафты" о повышении с 1 января 2023 года тарифов на прокачку нефти через трубопровод "Дружба", пролегающий по территории Украины», — заявил представитель внешнеполитического ведомства.

Материалы по теме:
Европа решила постепенно отказаться от российской нефти. Сможет ли она выжить без нее?
Европа решила постепенно отказаться от российской нефти.Сможет ли она выжить без нее?
6 декабря 2022
Нефтяная маржа. Как растет прибыльность АЗС
Нефтяная маржа.Как растет прибыльность АЗС
20 мая 2022

Украина повысит тарифы

Ранее стало известно, что Украина захотела увеличить тариф за транзит нефти по «Дружбе». По данным Bloomberg, плата за прокачку в сторону Венгрии и Словакии вырастет на 2,1 евро (18 процентов), до 13,6 евро за тонну. Как объяснила украинская сторона, увеличение тарифов связано с ростом издержек, который произошел из-за повреждения энергетической инфраструктуры.

В свою очередь, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов посчитал, что таким образом Украина пытается решить проблемы госбюджета за счет России. В разговоре с «Лентой.ру» он напомнил, что Киев уже поднимал цены на транзит в апреле этого года. До этого тариф течение 14 месяцев составлял 8,6 евро за тонну.

Материалы по теме:
«Это уникальная ситуация» Санкции против России все сильнее бьют по миллионам европейцев. Почему их продолжают вводить?
«Это уникальная ситуация»Санкции против России все сильнее бьют по миллионам европейцев. Почему их продолжают вводить?
29 октября 2022
Нефтяной джихад. США вынуждают Саудовскую Аравию отказаться от поддержки России. Почему королевство не идет на уступки?
Нефтяной джихад.США вынуждают Саудовскую Аравию отказаться от поддержки России. Почему королевство не идет на уступки?
8 ноября 2022

В ноябре «Укртранснафте» пришлось остановить прокачку нефти по трубопроводу «Дружба» в направлении Фенешлитке из-за ракетных ударов. Повреждение энергетической структуры привело к падению напряжения. Восстановить поставки нефти в Венгрию удалось на следующий день.

Две страны подали заявки на прокачку нефти по «Дружбе»

Ранее глава «Транснефти» Николай Токарев заявил, что компания получила заявку на прокачку нефти по трубопроводу «Дружба» от двух европейских стран. По его словам, заявки подали две страны Европы — Польша и ФРГ.

Вот объявили, что не будут брать с 1 января у России нефть. А к нам пришли заявки сейчас от польских потребителей: "На следующий год три миллиона тонн дайте нам". На декабрь — 360 тысяч тонн. И на первый квартал Германия уже подала заявку

Николай Токаревпрезидент «Транснефти»

Нефтепровод «Дружба» имеет 2 участка. Северный проходит по территории Белоруссии, Польши, Германии, Латвии и Литвы. Южный, в свою очередь, по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии.

5 декабря в силу вступило европейское эмбарго на поставки российской нефти. Однако оно не распространяется на сырье, которое прокачивается по нефтепроводу «Дружба». На такой компромисс руководство ЕС пошло из-за неготовности ряда стран обеспечить альтернативные поставки сырья.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
МИД России заявил о сохранении объема прокачки нефти через Украину
Овечкин высказался выходе на второе место в рейтинге снайперов НХЛ
Минобороны перечислило фигурантов военно-биологической программы на Украине
В Новосибирской области в аварии погибли три человека
Минобороны заявило о проведении США на Украине учений с опасными инфекциями
В США рассказали о поворотном моменте стратегии России на Украине
В ЛНР задержали готовившего теракты бывшего боевика «Азова»
Врач перечислила «красные флаги» для родителей заболевших гриппом детей
Биолог из США оценила традицию новогоднего застолья россиян
Названы самые необычные вакансии в России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.