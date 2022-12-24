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11:30, 24 декабря 2022Экономика

В России продлили программу льготного кредитования закупок

Михаил Мишустин продлил программу льготного кредитования закупок

Фото: Patrick Campanale / Unsplash

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о продлении специальной программы льготного кредитования закупок важной для экономики импортной продукции до 30 октября 2023 года. Об этом пишет ТАСС.

Уточняется, что постановление касается льготных кредитов «по ставке не более 30 процентов ключевой ставки Центробанка (ЦБ) плюс три процентных пункта», которые в текущих условиях составляют чуть больше 5 процентов. Разница компенсируется банкам за счет субсидий из федерального бюджета.

В список импортной продукции, на закупку которой можно взять льготный кредит, входят товары продовольствия, лекарства, фармацевтическая продукция, транспортные средства, строительные материалы, различные станки, а также сельскохозяйственные машины и электроника.

Ранее стало известно, что малым и средним предприятиям из сферы обрабатывающего производства, переработки сельхозпродукции, логистики и гостиничного бизнеса будут доступны кредиты на инвестиционные цели. Ставки для среднего бизнеса составят три процента, для малого и микробизнеса — 4,5 процента. Льготный период кредитования составит пять лет.

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Юлия Ямпольская
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