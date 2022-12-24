В Британии заявили о выгоде раскола в Конгрессе США по Украине для Путина

Spectator: раскол мнений в Конгрессе США в вопросе поддержки Киева играет на руку Путину

Расхождение во мнениях в Конгрессе США в вопросе дальнейшей поддержки Киева играет на руку президенту России Владимиру Путину. Об этом заявил обозреватель британского журнала The Spectator Лукас Дегутис.

По его словам, члены Конгресса, которые не уделили должного внимания выступлению президента Украины Владимира Зеленского, оказали Путину услугу. Дегутис отметил, что, невзирая на разногласия демократов и республиканцев, проверка средств, выделенных Украине, считается важной частью взаимодействий Вашингтона с Киевом. «Республиканцы, равно как и демократы, не совершают ошибки, когда спрашивают, на что тратятся деньги налогоплательщиков», — указал обозреватель.

Он подчеркнул, что многие республиканцы выразили свое недовольство визитом украинского лидера в США. Четверо конгрессменов не стали аплодировать Зеленскому, а двое из них не встали со своих мест, когда тот поднялся на трибуну, говорится в статье.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что не видит признаков раскола среди стран Запада в вопросе поддержки Украины. Он отметил, что НАТО и Евросоюз едины, как никогда.