Бузова познакомилась с Песковым и назвала его своим поклонником

Ольга Бузова познакомилась с Дмитрием Песковым и назвала его своим поклонником

Певица и телеведущая Ольга Бузова лично познакомилась с пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым за кулисами во дворце спорта, где состоялась премьера нового ледового шоу Татьяны Навки. Ролик, на котором запечатлена встреча, артистка опубликовала в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Я рада с вами лично познакомиться, у вас потрясающая семья!» — призналась Бузова, держась за руки с представителем.

Песков также сделал исполнительнице несколько комплиментов: «Вы чудесная! Мне Таня на самом деле говорила, что надо с вами познакомиться!». Он назвал Бузову настоящей трудягой.

Певица сопроводила видео подписью: «Не знала, что Дмитрий мой поклонник. Очень приятно. Наконец, состоялась наша личная встреча».

В прошлом году Бузова призналась, что хотела бы узнать об отношении к ней президента России Владимира Путина. По ее словам, Путин был всегда идеалом для нее, потому что ей нравятся «такие сильные мужчины, как наш президент». Она отметила, что он харизматичный человек, и предположила, что «многие девочки пережили влюбленность» в него. «Если бы сейчас в студию вошел Владимир Владимирович, я бы спросила: "Вы меня знаете? Как вы ко мне относитесь?"», — сказала она.

