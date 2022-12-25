В России объяснили слова Путина о приемлемых развязках с Украиной

Депутат Чепа назвал гарантии безопасности приемлемыми развязками в отношениях с Украиной

Приемлемыми развязками в отношениях России и Украины станут гарантии безопасности, о которых Москва говорила в конце 2021 года, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В беседе с «Лентой.ру» он также высказался о будущем переговорного процесса.

Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил, что Москва готова договариваться о «приемлемых каких-то развязках» по ситуации вокруг Украины. По мнению Алексея Чепы, речь идет об условиях, выдвигаемых Россией.

«Приемлемые — это, наверное, условия, которые должны отвечать тем гарантиям безопасности, о которых мы говорили в прошлом году. Это, очевидно, те условия, которые мы выдвигали на предыдущих переговорах», — сказал он.

Не знаю, что под приемлемыми развязками имел в виду президент, но очевидно не то, что предлагал [президент Украины Владимир] Зеленский, говоря о своих условиях мирных переговоров Алексей Чепа депутат Госдумы

Украинский лидер 30 сентября заявил, что Киев готов к диалогу с Москвой в том случае, если в России сменится президент. Алексей Чепа утверждает, что Москва всегда готова к переговорам.

«Мы все время заявляем, что мы готовы вести переговоры. Мы вели эти переговоры в апреле, в марте, выдвигая условия, которые Украина не выполняла. Хорошо, что президент еще раз подтверждает нашу готовность, мы ее никогда не отрицали», — отметил парламентарий.

После начала специальной военной операции Зеленский неоднократно призывал Путина начать диалог. Российские власти отвергали такую возможность, заявляя, что переговоры возможны в случае, если украинские военные сложат оружие.

Тем не менее в первые месяцы боевых действий шли переговоры делегаций Москвы и Киева. Последняя очная встреча завершилась в Стамбуле 29 марта.