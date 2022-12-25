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18:21, 25 декабря 2022Мир

В Британии пьяные Санта-Клаусы на БТР заблокировали въезд в деревню

В Британии пьяные реконструкторы в костюмах Санта-Клаусов перекрыли въезд в деревню

В Британии пьяные военные реконструкторы в костюмах Санта-Клауса попытались проехать на БТР и перекрыли въезд в деревню Ангаррак. Об этом сообщает Cornwall Live.

Мужчины застряли и заблокировали въезд. Отмечается, что это привело жителей деревни и туристов в ярость — они ругали реконструкторов за попытку проехать по узким улочкам и были недовольны тем, что из-за них нельзя полюбоваться рождественскими украшениями.

Инспектор дорожного движения отчитал «Санта-Клаусов» и заявил, что те не могут попасть в деревню. Один из них, будучи в состоянии алкогольного опьянения, начал спорить по этому поводу. При этом неизвестно, был ли пьян или трезв водитель БТР.

Многие местные жители поделились видео инцидента в сети. В Twitter появился ролик, на котором можно увидеть, как реконструкторы сидят в застрявшем БТР, а люди поблизости толкают находящийся рядом автомобиль. При этом рядом можно заметить образовавшуюся пробку.

Евгений Шульгин
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