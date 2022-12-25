В Запорожье создали эшелонированную линию обороны

Рогов заявил о создании в Запорожье эшелонированной линии обороны с укрепрайонами

В Запорожской области создана глубоко эшелонированная линия обороны с укрепрайонами. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

По его словам, линия остановит любую попытку нападения противника.

О создании укрепрайонов Рогов сообщал в ноябре. «Укрепрайоны создаются на линии фронта в северной части Запорожской области в связи с возможной попыткой украинских войск предпринять наступление. Также усиливается линия обороны», — отмечал тогда он.